ميسي يقود برشلونة لسحق ليون والتأهل لدور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

‭ ‬ سجل ليونيل ميسي هدفين وصنع مثلهما ليقود برشلونة لبلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سحق ضيفه أولمبيك ليون 5-1 في إياب دور الستة عشر الأربعاء.

افتتح قائد برشلونة التسجيل من ركلة جزاء نفذها بطريقة بانينكا في الدقيقة 17 بعد تعرض لويس سواريز لعرقلة في المنطقة ليضع فريقه في المقدمة بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في فرنسا.

وبعدها راوغ سواريز حارس ليون أنطوني لوبيز ولعب تمريرة ولا أروع إلى فيليب كوتينيو غير المراقب ضاعف بها الغلة.

وقلص ليون الفارق بتسديدة في الشوط الثاني من لوكاس توسارت.

لكن ميسي قتل أي أمل للمنافس في العودة في النتيجة بعدما راوغ أكثر من مدافع ليسجل في الدقيقة 78 قبل أن يلعب تمريرة إلى جيرار بيكي سجل منها الهدف الرابع وأخرى إلى عثمان ديمبلي ليكمل الخماسية.