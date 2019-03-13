غوارديولا يدعم بايرن في مواجهة ليفربول الليلة

المصدر: رويترز

سيدعم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فريقه السابق بايرن ميونيخ عندما يواجه ليفربول في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ورشح المدرب الإسباني، الذي قضى ثلاثة مواسم ناجحة في بايرن قبل الانتقال إلى سيتي في 2016، بطل ألمانيا للتفوق على أرضه بعدما تعادل دون أهداف في ليفربول الشهر الماضي في أنفيلد.

وقال غوارديولا بعد الفوز 7-صفر على شالكه يوم الثلاثاء وقيادة سيتي إلى دور الثمانية بالتفوق 10-2 في مجموع المباراتين "أنا أتأسف للجماهير الإنجليزية لكني أريد أن يتأهل بايرن".

وأضاف "أنا أحب ميونيخ وأنا أحب بايرن. لدي الكثير من الأصدقاء هناك. إنها مباراة حاسمة للفريقين لكني أشعر أن بايرن سيتأهل وأتمنى ذلك".

وإذا تأهل ليفربول ستصبح هذه أول مرة منذ 2009 تصل فيها أربعة فرق إنجليزية إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد صعود أيضا سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وتسيطر الأندية الإسبانية على لقب دوري الأبطال في السنوات الأخيرة إذ أحرز ريال مدريد وبرشلونة اللقب سبع مرات في آخر عشرة مواسم.

وقال غوارديولا "إنه جيد لكرة القدم الإنجليزية وصول ثلاثة فرق إلى دور الثمانية وربما أيضا يصل ليفربول.

"في العقد الأخير هيمنت الفرق الإسبانية على كل شيء. إنه شيء جيد لنا. بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية هذا رائع".