زين الدين زيدان يعود لتدريب ريال مدريد

المصدر: رويترز

ذكرت تقارير متعددة لوسائل إعلام إسبانية ان ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الاولى الاسباني سيقيل سانتياغو سولاري وسيعيد تعيين المدرب السابق زين الدين زيدان اليوم الاثنين.

وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري ابطال اوروبا لثلاث مرات متتالية في انجاز لا سابق له قبل ان يستقيل في مايو الماضي.

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون اسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة امام الغريم برشلونة ليخرج بعد الهزيمة الاولى من كأس ملك اسبانيا ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدر الدوري الاسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.

وخرج ريال ايضا من دوري ابطال اوروبا بخسارته امام اياكس امستردام في اياب دور 16 يوم الثلاثاء الماضي.