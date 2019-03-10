ثلاثية سترلينغ تبعد سيتي بـ 4 عن ليفربول في صدارة البريمييرليغ

المصدر: رويترز

أحرز رحيم سترلينغ ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليزيد مانشستر سيتي حامل اللقب الضغط على منافسه ليفربول في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصاره 3-1 على واتفورد باستاد الاتحاد السبت.

ويتقدم سيتي بأربع نقاط على ليفربول، الذي يستضيف بيرنلي اليوم الأحد في مباراة لا يمكن لفريق المدرب يورغن كلوب الخطأ فيها.

وأدخل خابي غراسيا، مدرب واتفورد، سبعة تغييرات على تشكيلته واستبعد تروي ديني وجيرار ديلوفو وأحبط الفريق الزائر بدفاعه المتأخر صاحب الأرض في الشوط الأول.

وبعد الاستراحة بدقيقة واحدة وضع سترلينغ سيتي في المقدمة بهدف مثير للجدل ألغاه الحكم بول تيرني في البداية بداعي التسلل قبل أن يغير قراره بعد نقاش طويل مع مساعده.

وكان هدف سترلينغ الثاني واضحا إذ حول تمريرة رياض محرز العرضية بسهولة داخل المرمى من مدى قريب.

وأكمل جناح إنجلترا الثلاثية في الدقيقة 59 مستفيدا من تمريرة ديفيد سيلفا.

وأشرك جراسيا ديني وديلوفو في الدقيقة 66 واحتاج الثنائي إلى 17 ثانية لترك بصمته على المباراة، إذ مهد ديني كرة بضربة رأس إلى اللاعب الإسباني الذي هز الشباك.