أتلتيكو مدريد يواصل مطاردته لبرشلونة في صدارة الليغا بفوز على ليغانيس

المصدر: د ب أ

واصل فريق أتلتيكو مدريد مطاردته لفريق برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما انتزع فوزا صعبا من ضيفه ليغانيس 1 / صفر اليوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا تعادل ديبورتيفو ألافيس مع إيبار 1/1.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ساول نيغويز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 إثر متابعته لكرلة الجزاء التي اهدرها.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة، المتصدر والذي يواجه رايو فاليكانو في وقت لاحق من اليوم، وتوقف رصيد ليجانيس عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو السادس عشر لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثمان، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لليغانيس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في تسع.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه إيبار.

وتقدم ألافيس بهدف سجله تاكاشي إنوي في الدقيقة 58 وتعادل إيبار عن طريق مارك كاردونا في الدقيقة 71.

ورفع ألافيس رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس كما رفع إيبار رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد، الذي يواجه أشبيلية غدا الأحد.