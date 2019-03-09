يوفنتوس بدون رونالدو يقسو على أودينيزي برباعية

المصدر: د ب أ

اكتسح يوفنتوس ضيفه أودينيزي 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل اهداف يوفنتوس مويس كين (هدفين) في الدقيقتين 11 و39 وإيمري تشان في الدقيقة 67 من ركلة جزاء وبلاز ماتويدي في الدقيقة 71، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لأودينيزي كيفين لاسانيا في الدقيقة 85.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 19 نقطة أمام نابولي، الذي يواجه ساسولو غدا الأحد، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبهذا الفوز، حافظ يوفنتوس على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققاً الفوز في 24 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات، فيما تلقى أودينيزي الخسارة الثالثة عشرة له هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في سبع.