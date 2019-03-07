مانشستر يونايتد يباغت سان جيرمان ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

صعد مانشستر يونايتد الانجليزي لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / 1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الستة عشر للمسابقة العريقة.

وعوض مانشستر يونايتد خسارته صفر / 2 في مباراة الذهاب، التي جرت على ملعبه أمام نظيره الفرنسي الشهر الماضي، ليصعد بفضل تفوقه في عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في ظل تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة المسابقة.

وواصلت عقدة دور الستة عشر مطاردتها لسان جيرمان، الذي ودع البطولة القارية التي كان يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه، للمرة الثالثة على التوالي.

وافتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل مبكرا ليونايتد بعد مرور 111 ثانية فقط على انطلاق اللقاء، مستغلا تمريرة خاطئة من دفاع سان جيرمان، ليسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ النادي الانجليزي بدوري الأبطال.

ولم يهنأ يونايتد بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك خوان بيرنات التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 12، لكن لوكاكو عاد للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثاني للفريق الانجليزي في الدقيقة 30، بعدما تابع تصويبة ارتدت من يد جيانلويجي بوفون حارس مرمى الفريق الفرنسي.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بتأهل سان جيرمان لدور الثمانية، فاجأ مانشستر يونايتد الجميع بحصوله على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، التي أشارت لقيام بريسنال كيمبيمبي مدافع سان جيرمان بلمس الكرة داخل منطقة جزاء فريقه، ليحرز منها ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.