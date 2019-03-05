وكيل أعمال بيل لمشجعى ريال مدريد : "عليكم تقبيل قدميه"

المصدر: رويترز

دافع وكيل أعمال جاريث بيل جناح ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن اللاعب بعد أن واجه انتقادات لاذعة من الجماهير ووصف طريقة تعامل المشجعين مع اللاعب الويلزي بأنها " مخزية"، معتبرا أن الأولى بهم "تقبيل قدميه" نظرا لما قدمه للفريق.

واستبدل بيل في الهزيمة 1-صفر أمام برشلونة يوم السبت الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو لكنه قوبل بصيحات استهجان من جمهور فريقه أثناء خروجه.

ويحتل ريال مدريد، الذي خرج من كأس ملك إسبانيا بعد أن خسر أيضا 3-صفر أمام غريمه الكتالوني الأربعاء الماضي، المركز الثالث في الدوري متأخرا بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وقال جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب لشبكة سكاي سبورتس الرياضية "سيتحدث هذا الجيل من مشجعي ريال مدريد لسنوات عن الأهداف التي أحرزها بيل. بصراحة يجب أن يخجلوا من أنفسهم.

"بيل يستحق كل الاحترام. الطريقة التي تعامل بها جمهور ريال مدريد مع جاريث مخزية".

وأضاف "فاز بكل الألقاب خلال ست سنوات امضاها في اسبانيا. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. على هؤلاء المشجعين أن يقبلوا قدمه".

وفاز بيل (29 عاما) بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق في صفقة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون يورو (113 مليون دولار) في 2013.

وأخفق بيل في كسب تعاطف الجمهور رغم أنه سجل أهدافا حاسمة مع الفريق وتعرض لانتقادات في وسائل إعلام اسبانية لأنه فشل في تعلم اللغة الإسبانية وفي التأقلم مع زملائه في الفريق.