أتلتيكو مدريد يعزز وصفته في الليغا بـ "ثنائية" في سوسيداد بـ 10 لاعبين

المصدر: د ب أ

عزز فريق أتلتيكو مدريد، تواجده في المركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على ريال سوسيداد 2 / صفر الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز خيتافي على ريال بيتيس 2 / 1 وإيبار على سلتا فيجو 1 / صفر.

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا في الدقيقتين 30 و33.

واضطر فريق أتلتيكو مدريد لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رودريجو هيرنانديز في الدقيقة 62.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف برشلونة وبفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد، وتوقف رصيد ريال سوسيداد عند 35 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، قفز فريق خيتافي للمركز الرابع عقب فوزه على مضيفه ريال بيتيس 2 / 1، وسجل هدفي خيتافي لياندرو كابريرا في الدقيقة 20 وخايمي ماتا في الدقيقة 44، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لريال بيتيس سانشيز خواكين في الدقيقة 75.

ورفع خيتافي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين أمام ألافيس وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 36 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، اقتنص فريق إيبار فوز مثيرا من ضيفه سلتا فيجو 1 /صفر، ورفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع وظل سلتا فيجو في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

ويدين إيبار بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه سيرجي اينريش الذي سجل هدف الحسم قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.