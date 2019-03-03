البايرن يعتلي صدارة البوندسليغا بسحقه مونشنجلادباخ 5-1

المصدر: رويترز

سحق بايرن ميونيخ حامل اللقب مستضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 5-1 لينضم إلى بروسيا دورتموند المتصدر في قمة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويشعل صراع المنافسة على اللقب السبت.

وأحرز بايرن المتجدد، الذي انتصر في 11 من آخر 12 مباراة في الدوري، هدفين في أول 11 دقيقة عبر خابي مارتينيز وتوماس مولر قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي ثنائية في الشوط الثاني.

وتلقى مونشنجلادباخ الهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه في الدوري بفارق ثلاثة أهداف على الأقل للمرة الأولى في تاريخه.

ويملك بايرن، الذي كان يتأخر بسبع نقاط عن المتصدر قبل عدة أسابيع، 54 نقطة مثل دورتموند الذي خسر 2-1 امام مستضيفه أوجسبورج أمس الجمعة. وتراجع مونشنجلادباخ إلى المركز الرابع وله 43 نقطة.

وكاد ليفاندوفسكي أن يفتتح التسجيل بعد 35 ثانية لكن يان سومر أنقذ الفرصة إلى ركلة ركنية نتج عنها هدف مارتينيز.

وضاعف بايرن من تقدمه في الدقيقة 11 عندما حول مولر تمريرة سيرج جنابري العرضية في الشباك.

وبدلاً من زيادة الفارق بعد إهدار العديد من الفرص هز لارس شتيندل الشباك لمونشنجلادباخ ليجعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 38.

وأعاد ليفاندوفسكي الفارق إلى هدفين بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 120 هدفا في الدوري الألماني مع بايرن ويتقدم إلى المركز الثالث في قائمة الأكثر تسجيلا مع الفريق في التاريخ.

وهز جنابري الشباك من مدى قريب في الدقيقة 75 قبل أن يكمل ليفاندوفسكي الخماسية بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأصبح دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه على وشك الرحيل بعد الخسارة 4-صفر أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف الوافد الجديد ليظل في المركز 14 متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط.

وتقدم رازن بال شبورت لايبزيج إلى المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد تغلبه 1-صفر على مستضيفه نورمبرج.