المطاردة مستمرة في صدارة الدوري الانجليزي

المصدر: د ب أ

استعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، وبرهن عن عزمه الأكيد للمنافسة بقوة على لقب البطولة هذا الموسم، بعدما عزز صدارته لترتيب المسابقة بفوزه الكاسح 5 / صفر على ضيفه واتفورد الأربعاء في المرحلة الثامنة والعشرين للبطولة.

وواصل مانشستر سيتي مطاردة ليفربول في سباق المنافسة على اللقب، عقب تحقيق فوزه الرابع على التوالي، بانتصاره الصعب 1 / صفر على ضيفه ويستهام يونايتد، فيما حسم تشيلسي الديربي اللندني الذي جمعه مع ضيفه توتنهام هوتسبير لمصلحته، بعدما تغلب عليه 2 / صفر.

وأسفرت باقي المباريات، التي جرت أمس في المرحلة ذاتها عن فوز أرسنال على ضيفه بورنموث 5 / 1، وساوثهامبتون على ضيفه فولهام 2 / صفر، ومانشستر يونايتد على مضيفه كريستال بالاس 3 / 1.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي تعادل بدون أهداف مع مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية، رصيده إلى 69 نقطة، ليظل في الصدارة، فيما توقف رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل لليفربول في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 20، فيما أضاف البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وأضاف المدافع الهولندي المتألق فيرجيل فان دايك الهدفين الرابع والخامس لليفربول في الدقيقتين 79 و82، ليقود الفريق الأحمر لتحقيق أكبر انتصاره في مسيرته بالبطولة هذا الموسم.

وعلى ملعب (الاتحاد)، أفلت مانشستر سيتي من فخ ضيفه ويستهام يونايتد، بعدما تغلب عليه 1 / صفر.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني ، فيما توقف رصيد ويستهام عند 36 نقطة في المركز العاشر.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 18 هدفا، ويتربع على صدارة قائمة هدافي البطولة، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

ونجح تشيلسي في مصالحة جماهيره عقب خسارته لقب بطولة كأس رابطة المحترفين يوم الأحد الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي، وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزه الثاني خلال مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 53 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، عند 60 نقطة في المركز الثالث.

وبادر الإسباني بيدرو رودريغيز بالتسجيل لتشيلسي في الدقيقة 57، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز كيران تريبير لاعب توتنهام هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.

وواصل أرسنال صحوته في البطولة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الكبير 5 / 1 على ضيفه بورنموث.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، إلى 56 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد بورنموث، الذي تلقى خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح النجم الألماني مسعود أوزيل التسجيل مبكرا لأرسنال في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الأرميني هنريخ مخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وقلص ليس موسيت الفارق بتسجيله هدفا لمصلحة بورنموث، غير أن لوران كوتشيلني أضاف الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 47.

وعزز الغابوني بيير إيميريك أوباميانج من تقدم الفريق اللندني، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 59، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 17 هدفا، فيما تكفل الفرنسي أليكسندر لاكازيت بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 78.