ثنائية دي ماريا تصعد بسان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا

المصدر: رويترز

تأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى قبل نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بفضل ثنائية من أنخيل دي ماريا في الانتصار 3-صفر على ديغون في مباراة مليئة بالفرص في دور الثمانية للمسابقة اليوم الثلاثاء.

وافتقد سان جيرمان ثلاثي الهجوم الخطير المكون من إدينسون كافاني ونيمار وكيليان مبابي، لكن متصدر الدوري الفرنسي تعامل بنجاح مع المواجهة وكان بوسعه الخروج بانتصار أكبر كثيرا.

وأنقذ الأيسلندي رونار رونارسون حارس ديغون الكثير من الفرص في الشوط الأول لكنه لم يتمكن من منع دي ماريا من التسجيل مرتين بعد تمريرتين من يوليان دراكسلر.

وافتتح دي ماريا التسجيل في الدقيقة الثامنة بتسديدة ساقطة من حافة المنطقة بعد تمريرة مذهلة من الألماني دراكسلر الذي صنع الهدف الثاني بطريقة مشابهة.

لكن دي ماريا أحرز الهدف الثاني بطريقة مختلفة وسدد بقوة في شباك الحارس رونارسون.

وحرم فؤاد شفيق مدافع ديغون منافسه دي ماريا من تسجيل هدفه الثالث في الشوط الأول وأبعد محاولة اللاعب الأرجنتيني من على خط المرمى.

وسدد جوليو تافاريس لاعب ديغون كرة في القائم في هجمة مرتدة نادرة لتهديد مرمى باريس سان جيرمان.

وتصدى الحارس رونارسون لمحاولتين من دراكسلر قبل أن يأتي الهدف الثالث بعدما مرر إيريك شوبو-موتينج الكرة إلى البلجيكي توماس مونييه الذي سدد في الشباك ليتوج مجهوده في الدقيقة 76.

وفي مباريات أخرى بدور الثمانية سيلعب رين على أرضه مع أورليون المنتمي للدرجة الثانية ويواجه أولمبيك ليون منافسه كاين اليوم الأربعاء بينما يلعب فيتر القادم من الدرجة الرابعة على أرضه مع نانت في السادس من مارس.