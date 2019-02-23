توتنهام يسقط أمام بيرنلي 1 / 2 في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

أهدر فريق توتنهام ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارته أمام مضيفه بيرنلي 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا فوز نيوكاسل على هيديرسفيلد 2 / صفر وتعادل بورنموث مع ولفرهامبتون 1/1.

وتقدم بيرنلي بهدف سجله كريس وود في الدقيقة 57 وتعادل هاري كين لتوتنهام في الدقيقة 65 قبل أن يسجل آشلي بارنس هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 83.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الثالث.

بهذه الهزيمة فرط توتنهام في تقليص الفارق بينه وبين مانشستر سيتي وليفربول المتصدرين.

وتلقى توتنهام خسارته السابعة هذا الموسم في الدوري مقابل الفوز في 20 مباراة، فيما يعد هذا الفوز هو الثامن لبيرنلي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في ست.

وفي المباراة الثانية، فاز نيوكاسل على ضيفه هيديرسفيلد تاون 2 / صفر.

وسجل هدفي نيوكاسل خوسيه سولومون روندون وأيوزي بيريز في الدقيقتين 46 و52.

وشهدت المباراة طرد تومي سميث لاعب هيديرسفيلد في الدقيقة 20.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد هيديرسفيلد عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثالثة، تعادل بورنموث مع ضيفه ولفرهامبتون 1/1.

وتقدم بورنموث بهدف سجله جوشوا كينج في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يهدر نفس اللاعب ركلة جزاء في الدقيقة 85، وتعادل راؤول خيمينز لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ورفع بورنموث رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر كما رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف واتفورد.