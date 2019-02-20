خضيرة يغيب عن يوفنتوس بسبب مشكلة في القلب

المصدر: رويترز

قال يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط سامي خضيرة سيغيب لمدة شهر بعد حصوله على علاج لعدم انتظام في ضربات القلب.

ولم يسافر خضيرة، الذي كان ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس العالم 2014، مع يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بعد تشخيص إصابته بعدم انتظام في ضربات القلب.

وقال بطل إيطاليا في بيان بموقعه على الإنترنت "بعد فترة قصيرة من النقاهة سيستطيع استئناف نشاطه في غضون شهر تقريبا".

وشارك خضيرة (31 عاما) في 15 مباراة فقط بجميع المسابقات مع يوفنتوس هذا الموسم بسبب الإصابات.