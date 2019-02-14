25 مليون دولار تكلفة إقالة مورينيو

المصدر: د ب أ

أعلن فريق مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم اليوم الخميس، أن مدربه البرتغالي السابق جوزيه مورينيو كلف خزينة النادي 19.6 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار).

وتحسنت نتائج يونايتد منذ رحيل المدرب المثير للجدل في شهر ديسمبر الماضي، حيث حقق عشرة انتصارات خلال آخر 12 مباراة، تحت قيادة مدربه النرويجي المؤقت أولي غونار سولسكاير، الذي تولى المسؤولية خلفا لمورينيو، ليعود الفريق للمراكز الأربعة الأولى في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكشفت الأرقام المالية الخاصة بالنادي المقدمة إلى بورصة نيويورك، عن حجم المبالغ المدفوعة إلى مورينيو وطاقمه الفني المساعد بعد فسخ عقودهم.

وقاد مورينيو الفريق الانجليزي للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية المحترفة خلال ثلاثة أعوام ونصف العام قضاها مع يونايتد، حيث وقع عقدا جديدا ينتهي عام 2020، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ولكن بعد البداية الكارثية لمانشستر يونايتد، التي كانت الأسوأ منذ 28 عاما، والاستياء السائد خلف الكواليس وفي الأماكن العامة، اضطرت إدارة النادي لإقالة مورينيو وتعيين المهاجم السابق سولسكاير خلفا له مؤقتا حتى نهاية الموسم الحالي.

ونقلت وكالة (بلومبرج) عن يونايتد قوله أن إيراداته في الربع الثاني من السنة المالية حققت أرقاما قياسية، حيث بلغت 208.6 مليون جنيه استرليني، بزيادة حوالي 18% عن العام السابق.

أوضح يونايتد أنه من المتوقع أن تتراوح إيراداته السنوية ما بين 615 إلى 630 مليون جنيه استرليني.