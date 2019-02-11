برشلونة ينتزع تعادلاً بشق الأنفس من بيلباو ويواصل نزف النقاط

المصدر: رويترز

أعطى برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم المزيد من الزخم لغريمه التقليدي ريال مدريد في سباق اللقب بتعادله بدون أهداف خارج ملعبه مع اتليتيك بيلباو الأحد، وتفادى الهزيمة فقط بفضل بعض التصديات الرائعة من الحارس مارك-أندريه تير شتيغن.

وحرم حارس منتخب ألمانيا مرتين مهاجم بيلباو إنياكي وليامز من التسجيل وأنقذ محاولة من ماركل سوسايتا في مباراة ممتعة وقوية تعرض فيها حامل اللقب لضغط شديد.

ومع معاناة ليونيل ميسي من مشاكل في عضلات الفخذ خلال الفترة الأخيرة وغياب الظهير الأيسر المؤثر جوردي ألبا بسبب الإيقاف، كان برشلونة بعيدا تماما عن مستواه وصنع القليل من الفرص وأنهى المباراة وهو يدافع من داخل منطقة الجزاء في ظل استمرار بيلباو في الهجوم.

وشعر بيلباو بالإحباط عقب طرد أوسكار دي ماركوس في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني، لكن لم يكن هناك أي وقت أمام برشلونة للاستفادة من تفوقه العددي وكان عليه الاكتفاء بالتعادل الثاني على التوالي في الدوري عقب تعادله 2-2 مع بلنسية الأسبوع الماضي.

ويتصدر برشلونة الترتيب بعد 23 مباراة برصيد 51 نقطة متقدما بست نقاط على ريال مدريد العائد للحياة.