كافاني ونيمار يغيبان عن مواجهة مانشستر يونايتد

المصدر: رويترز

ذكرت صحيفة ليكيب اليومية الفرنسية اليوم الأحد أن إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في أولد ترافورد بعد غد الثلاثاء.

وقال سان جيرمان إن المهاجم القادم من أوروغواي تعرض لإصابة أعلى الفخذ خلال الفوز 1-صفر على بوردو في الدوري الفرنسي أمس السبت لتتفاقم مشكلات الفريق قبل اللعب في ضيافة الفريق الإنجليزي المتألق في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

ويفتقد سان جيرمان بالفعل البرازيلي نيمار، الذي يغيب بسبب إصابة في القدم، ليصبح كيليان مبابي المهاجم البارز الوحيد المتبقي في التشكيلة.

ورغم ذلك لم يؤكد النادي الفرنسي بوضوح غياب كافاني عن مباراة الثلاثاء.

وأضاف سان جيرمان في بيان أن قلب الدفاع توماس مونييه بحاجة للراحة حتى الأسبوع المقبل عقب إصابته بارتجاج في المخ "علاجه (كافاني) ومدة غيابه ستوقف على تقييم حالته (الإصابة) في الأيام المقبلة". وأصيب كافاني قرب نهاية الشوط الأول أمام بوردو وخرج من الملعب بعد فترة قصيرة من تسجيل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.