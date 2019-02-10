الأنتر يسجل أول أهدافه هذا العام في الكالتشيو

المصدر: رويترز

سجل البديل لاوتارو مارتينيز أول هدف لإنترناسيونالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا العام ليقوده لفوز ثمين 1-صفر على مستضيفه بارما السبت.

وشارك مارتينيز بدلا من جواو ماريو في الدقيقة 77 وترك بصمته بعد دقيقتين.

واستحوذ إنترناسيونالي على الكرة في وسط الملعب ومرر راديا ناينجولان إلى الأرجنتيني مارتينيز الذي تفوق على رقيبه وسدد في سقف الشبكة.

وبقي فريق المدرب لوتشيانو سباليتي في المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة وما زال في طريقه نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم بينما بقي بارما في المركز 12 ولديه 29 نقطة.

ونجا الفريق الزائر، الذي كانت نتائجه في مبارياته الثلاث السابقة التعادل بدون أهداف مع ساسولو والخسارة بنتيجة 1-صفر أمام تورينو وبولونيا، من فرصة خطيرة قبل نهاية الشوط الأول عندما سدد جرفينيو مهاجم روما وأرسنال السابق في العارضة.

واعتقد دانيلو دامبروسيو أنه كسر نحس إنترناسيونالي عندما وضع الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية في الدقيقة 54 لكن الحكم ألغى الهدف بعد أن أظهرت مراجعة الفيديو أن الكرة اصطدمت بذراعه.

واكتسب إنترناسيونالي ثقة بعد الهدف وأبعد دفاع بارما محاولة من ماتياس فيسينو من على خط المرمى بينما أطلق مارسيلو بروزوفيتش تسديدة منخفضة في القائم.

وفي وقت سابق، أضاع نابولي صاحب المركز الثاني حوالي ستة فرص خطرة ليتعادل بدون أهداف مع فيورنتينا وينهي رابع مباراة له خارج ملعبه على التوالي بجميع المسابقات دون أن يسجل أي هدف.

ويتأخر نابولي، الذي انتهت آماله عمليا في الفوز باللقب الموسم الماضي بالهزيمة 3-صفر في المباراة نفسها، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس المتصدر الذي يحل ضيفا على ساسولو اليوم الأحد.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي: سأقول إننا خسرنا نقطتين. لعبنا بشكل جيد ولم تكن النتيجة جيدة بالنسبة لنا.

"افتقدنا اللمسة الأخيرة. عانينا من بعض المشكلات في بناء الهجمات من الخلف بسبب ضغطهم بشدة علينا لكن عندما تتجاوز ذلك يكون بوسعك صناعة الفرص.

وكان لورينزو لانتسيني أول لاعبي نابولي الذين اضاعوا فرصة افتتاح التسجيل عندما سدد الكرة فوق العارضة عقب تصدي الحارس البان لافون لتسديدة بيوتر جيلينسكي.

وسدد خوسيه كايخون فوق العارضة بعد تمريرة عرضية من دريس ميرتنز، قبل ان يهدر ميرتنز نفسه فرصة من مكان جيد بعدما سدد باتجاه لافون من مسافة قريبة مع استمرار اضاعة المزيد من فرص التهديف.

واستمرت الفرص مع بداية الشوط الثاني وتصدى لافون بشكل رائع لمحاولتين من جيلينسكي وفابيان رويز بعد تسديدتين من مسافة قريبة.

وكان لزاما على فيورنتينا أن يخوض آخر خمس دقائق بعشرة لاعبين بعد خروج جيرمان بيزلا مصابا عقب اجراء التغييرات الثلاثة، وكان نابولي قريبا مرتين من هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتأخر أركاديوش ميليك بعض الشيء في التعامل مع كرة كايخون العرضية عند القائم البعيد قبل أن يسدد الكرة في يدي لافون من مسافة قريبة.

وسنحت بعض الفرص لفيورنتينا صاحب المركز التاسع وكان أفضلها لصالح جورادن فريتو الذي واجه تصديا رائعا من اليكس ميريت حارس نابولي.