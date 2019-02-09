تقلص الفارق إلى 5 نقاط بين المتصدر ووصيفه في البوندسليغا

المصدر: د ب أ

فرط فريق بوروسيا دورتموند في تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم وسمح له بالتعادل 3 /3 اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

واستغل بايرن ميونخ سقوط المتصدر دورتموند بأفضل طريقة ممكنة وتغلب على ضيفه شالكه 3 /1.

وفي باقي المباريات فاز هيرتا برلين على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3 /صفر وهانوفر على ضيفه نورنبرج 2 /صفر وتعادل فرايبورج مع فولفسبورج 3 /3 كما تعادل لايبزج مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت سلبيا.

ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 50 نقطة، ولكن بايرن نجح في تقليص الفارق معه إلى خمس نقاط فقط عبر الفوز على شالكه، فيما يأتي مونشنجلادباخ في المركز الثالث بفارق ثمان نقاط عن الصدارة.

وعلى ملعب سيجنال ايدونا بارك، انهى دورتموند الشوط الأول من مباراته أمام هوفنهايم متقدما بهدفين دون رد حملا توقيع الإنجليزي جادون سانشو وماريو جوتزه في الدقيقتين 32 و43.

وفي الشوط الثاني أكمل المدافع البرتغالي رافاييل جوريرو ثلاثية بوروسيا دورتموند في الدقيقة 66.

ولكن هوفنهايم لم يستسلم وقلب المباراة رأسا على عقب على أصحاب الأرض، حيث تمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف كفلت له نقطة التعادل.

وتقمص المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث لهوفنهايم في الدقيقتين 75 و87، فيما جاء الهدف الثاني بواسطة بافيل كاديرابيك في الدقيقة 83.

وعلى ملعب اليانز ارينا، تقدم بايرن بهدف عكسي سجله جيفري بروما لاعب شالكه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12 ثم رد شالكه بهدف التعادل في الدقيقة 25 بواسطة المهاجم التركي الشاب أحمد كوتوكو.

وأعاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ إلى المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني أكد سيرجي نابري فوز بايرن ميونخ بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 57.

ولقن هيرتا برلين مضيفه مونشنغلادباخ درسا قاسيا وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم سالومون كالو بهدف لهيرتا برلين في الدقيقة 30 ثم أضاف أوندريج دودا الهدف الثاني في الدقيقة 76 قبل أن يختتم دافي سيلك التسجيل في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 31 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد غلادباخ عند 42 نقطة في المركز الثالث.

وعلى ملعب اود ارينا، فاز هانوفر على ضيفه نورنبرج بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويتقدم من المركز الأخير للمركز قبل الأخير، وتوقف رصيد نورنبرج عند 12 نقطة ليتراجع للمركز الأخير.

ولعب نورنبرج بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11 بعد طرد سيمون رهين.

واستغل هانوفر النقص العددي في صفوف ضيفه وسجل هدفين حملا توقيع نيكولاي مولر في الدقيقتين 50 و77.