ويستهام يسلم الشرطة أدلته بشأن الواقعة العنصرية ضد محمد صلاح

المصدر: رويترز

سلم فريق ويستهام يونايتد لكرة القدم أدلته إلى الشرطة البريطانية بعد استكمال تحقيق في واقعة عنصرية تعرض لها محمد صلاح لاعب ليفربول خلال مباراة الفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز في استاد لندن يوم الاثنين.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت فيه إهانات عنصرية لفظية إلى اللاعب المصري الدولي (26 عاما) بينما كان ينفذ ضربة ركنية. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال المستخدم الذي نشر الفيديو على موقع تويتر "ذهبت إلى مباراة وسات هام ضد ليفربول وشعرت بالاشمئزاز مما سمعته. أناس كهؤلاء لا يستحقون مكانا في مجتمعنا ناهيك عن مباريات كرة القدم".

وأبلغت شرطة العاصمة رويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني في وقت سابق أن ضباطا يقومون بمراجعة مقطع الفيديو وقال ويستهام في بيان يوم الخميس إنه سلم كل أدلته إلى الشرطة.

وقال البيان "بعد تحقيق شامل وفوري عقب الاعتداء العنصري الكريه الذي تعرض له مهاجم ليفربول محمد صلاح مساء الاثنين يستطيع ويستهام يونايتد أن يؤكد أنه سلم الأدلة إلى شرطة العاصمة".

وأضاف البيان أن النادي واضح في موقفه بشكل لا لبس بأن هجوما كهذا لن يتم التسامح معه وأنه لا مكان لهذا النمط من السلوك.

وفاز صلاح العام الماضي بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة كتاب الرياضة الإنجليزية، بعد أن سجل 44 هدفا لليفربول في كل منافساته الموسم الماضي.