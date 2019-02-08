خطط تنظيم مونديال الأندية ودوري الأمم العالمي غير جاهزة

المصدر: د ب أ

صرح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس، أن فريق العمل الذي تم تشكيله لتقديم تصورات خاصة ببطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، وكذلك بطولة دوري الأمم للمنتخبات ربما لا يستطيع إكمال تقاريره في شهر مارس القادم، وتقديمها لاجتماعات الجمعية العامة لفيفا المرتقب بمدينة ميامي الأمريكية.

واقترح إنفانتينو إقامة مونديال الأندية بمشاركة 24 فريقا، كما كشف عن تصوره بإنشاء نسخة عالمية على غرار بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي انطلقت نسختها الأولى العام الماضي تحت مظلة يويفا، لكن فكرة إقامة المسابقتين مازالت تلقى معارضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

من جانبه، قال السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس ،إن اتحاده القاري مازال ينتظر المزيد من التفاصيل بشأن خطط فيفا لطرح المسابقتين الجديدتين بعد مرور عام على عرض فكرة إقامتها للمرة الأولى.

وكشف سيفرين، الذي تمت إعادة انتخابه رئيسا ليويفا لولاية ثانية مدتها أربعة أعوام بالتزكية، أنه يتوقع "عملية تشاور سليمة" قبل أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن معارضته لتلك الخطط، مشيراً إلى أنه غير مستعد لأن يكون "رجلا تابعا".