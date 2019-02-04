الريال ينذر برشلونة بثلاثية في ألافيس

المصدر: د ب أ

أعلن ريال مدريد جاهزيته لمواجهته المرتقبة مع منافسه العتيد برشلونة يوم الأربعاء القادم في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، بفوزه (السهل) 3 / صفر على ضيفه ألافيس الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، فيما توقف رصيد ألافيس، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، عند 32 نقطة في المركز السابع.

وجاء فوز الريال بأقل مجهود، حيث قام مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري باستبدال أوراقه الرابحة كريم بن زيمة وغاريث بيل وفينيسيوس جونيور من أجل منحهم أوفر قسط من الراحة لهم قبل اللقاء المنتظر مع برشلونة بملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الملك.

وواصل بن زيمة تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، بعدما افتتح التسجيل للريال في الدقيقة 30، مسجلا هدفه السادس في آخر أربع مباريات للفريق الملكي بمختلف المسابقات.

وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للريال في الدقيقة 80، فيما تكفل (البديل) ماريانو دياز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الفوز، ليعيد الريال بعضا من حظوظه في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني، التي يحلم الفريق الأبيض بإعادته إلى خزائنه، بعدما فقده في الموسم الماضي لمصلحة برشلونة.

بدأت المباراة بهجوم مبكر من جانب الريال، وكاد داني سيبايوس أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة، حينما تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، أبعدها دفاع ألافيس بطريقة خاطئة، ليسدد من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في في المدافعين لتخرج إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى سدد سيبايوس تصويبة أخرى من خارج المنطقة، مرت بجوار المرمى.

وسدد كريم بن زيمة من داخل المنطقة في الدقيقة التاسعة، غير أن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل، قبل أن يسدد فينيسيوس جونيور من داخل المنطقة في الدقيقة 16 لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليبعدها فيرناندو باتشيكو، حارس مرمى ألافيس بثبات.

وأطلق سيرخيو ريجيلون قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 18، لكن الكرة علت العارضة بسنتيمترات.

وترجم الريال سيطرته على مجريات الأمور، بعدما أحرز بن زيمة الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة 30.

ومرر جونيور كرة أمامية إلى ريجيلون، الذي أرسل تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى مرت من الجميع، لتصل إلى بن زيمة، الذي سدد مباشرة، وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، واضعا الكرة داخل الشباك على يسار حارس ألافيس.

انحصر اللعب في منتصف الملعب خلال الدقائق المتبقية للشوط الأول، لينتهي بتقدم الريال بهدف بن زيمة.

بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي من جانب ألافيس، حيث سدد روبن دوارتي سانشيز من خارج المنطقة في الدقيقة 46، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل.

ورد الريال بهجمة سريعة بعدها بدقيقة واحدة، انتهت بتسديدة من بن زيمة أمسكها باتشيكو بثبات، قبل أن يسدد غاريث بيل من داخل المنطقة في الدقيقة 50، تصدى لها حارس ألافيس على مرتين.

وأهدر جوناثان كاييري فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 53، حينما تابع تسديدة زميله مانويل جارسيا التي ارتدت من دفاع الريال، لتصل الكرة إليه، ليصوب دون رقابة من أحد، ولكنه وضع الكرة في الشباك من الخارج.

وحصل الريال على ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة في الدقيقة 62، حيث نفذها غاريث بيل، الذي وضع الكرة من فوق الحائط البشري، لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

أجرى الريال تبديله الأول في الدقيقة 63 بنزول ماركو أسونسيو بدلا من بيل غير الموفق.

وأهدر جوناثان رودريجيز فرصة محققة لفريق ألافيس في الدقيقة 65، حينما سدد من داخل المنطقة، لكن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أبعد الكرة باقتدار.

وقاد بن زيمة هجمة سريعة للفريق الملكي في الدقيقة 67، حيث مرر كرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى، لكن لم تجد من يتابعها، ليبعدها روبن دوراتي سانشيز مدافع ألافيس في الوقت المناسب.

دفع ألافيس بتبديله الأول في الدقيقة 68 بنزول دييجو رولان بدلا من خورخي فرانكو ألفيز، ليرد الريال بتبديله الثاني في الدقيقة 75 بنزول ماريانو دياز بدلا من بن زيمة.

وجاءت الدقيقة 80 لتشهد الهدف الثاني للريال عن طريق فينيسيوس جونيور، الذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب، ليمرر الكرة إلى أسينسيو، الذي مرر كرة عرضية من الناحية اليمنى مرت بغرابة شديدة من دفاع ألافيس، لتصل الكرة مجددا إلى جونيور، الذي لم يجد أدنى صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك، على يسار باتشيكو، الذي ارتمى في الناحية الأخرى.

أجرى ألافيس تبديله الثاني في الدقيقة 81 بنزول جون جيديتي بدلا من مانويل جارسيا.

حاول الريال استغلال حالة الإحباط التي انتابت لاعبي ألافيس بعد الهدف الثاني، وأضاع ألفارو أودريوزولا فرصة مؤكدة في الدقيقة 85، بعدما تلقى تمريرة سحرية من جونيور، انفرد على إثرها بالمرمى، ولكنه وضع الكرة برعونة في يد حارس الضيوف.

دفع الريال بتبديله الثالث في الدقيقة 87 بنزول إيسكو بدلا من جونيور، الذي نال تحية خاصة من الجماهير التي تواجدت في المدرجات.

وأحرز أودريوزولا هدفا للريال في الدقيقة 90، لكن حكم المباراة سرعان ما ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يسجل ماريانو دياز الهدف الثالث بعدها بدقيقة واحدة.

وتابع دياز تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى عن طريق أودريوزولا، ليسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة على يسار باتشيكو وتعانق الشباك، ليطلق بعدها حكم صافرة النهاية معلنا فوز ريال مدريد بثلاثية بيضاء.