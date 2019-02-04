"هاتريك" أجويرو يقود مانشستر سيتي لاسترجاع وصافة الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

سجل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على ضيفه أرسنال 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي شهدت فوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 1 / صفر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله سيرخيو أجويرو بعد مرور 46 ثانية فقط من بداية اللقاء، مسجلا ثاني أسرع هدف لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، حيث كان سجل نفس اللاعب هدفا أمام نيوكاسل في الجولة الماضية بعد 26 ثانية فقط من بداية اللقاء.

واستطاع أرسنال أن يعادل النتيجة في الدقيقة 11 عن طريق لوران كوتشيلني، ثم أضاف أجويرو الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيفة 44 قبل أن يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 61.

ورفع أجويرو رصيده أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 14 هدفا ليدخل سباق المنافسة على لقب الدوري، خاصة وأنه احتل المركز الثالث في قائمة الهدافين مناصفة مع هاري كين وبفارق هدفين خلف المصري محمد صلاح هداف الدوري حتى الآن.

وأصبح أجويرو ثاني لاعب يصل للهاتريك العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف آلان شيرر لاعب نيوكاسل وبلاكبيرن، علما بانه سجل 11 هاتريك في المسابقة قبل إعتزاله.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة ليستعيد المركز الثاني الذي فقده أمس لمصلحة توتنهام، وليقلص الفارق إلى نقطتين بينه وليفربول، الذي يواجه مضيفه ويستهام اليوم الاثنين.

وتوقف رصيد أرسنال عند 47 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لم يخسر في 11 مباراة واجه فيها أوناي إيمري، مدرب أرسنال الحالي في كل المسابقات، حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في أربع.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا من مضيفه ليتسر سيتي 1 / صفر.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركوس راشفورد، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

ورفع مانشستر يونايد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة أمام أرسنال الذي يواجه مانشستر سيتي في وقت لاحق من اليوم، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبهذا الفوز، واصل فريق مانشستر يونايتد انطلاقته الجيدة مع النرويجي أولي جونار سولسكاير، الذي حقق انتصاره التاسع مع مانشستر يونايتد منذ توليه تدريب الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وهو الانتصار الرابع عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مبارايت والتعادل في ست.

وقاد سولسكاير مانشستر يونايتد في تسع مباريات، قبل هذه المباراة حقق الفوز في ثمانية وتعادل في مباراة وحيدة كانت أمام بيرنلي 2/2 في الجولة الماضية.