الملهم ميسي يجنّب برشلونة الخسارة من فالنسيا في الليغا

المصدر: رويترز

حول ليونيل ميسي تأخر برشلونة بهدفين بملعبه إلى تعادل 2-2 مع فالنسيا في مواجهة مثيرة شهدت توقف سلسلة انتصارات المتصدر بعد ثماني مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

تقدم فالنسيا، الذي سدد في إطار المرمى بعد دقيقتين، عبر المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو بعد إنهاء رائع لهجمة مرتدة في الدقيقة 24 وضاعف التقدم بركلة جزاء نفذها داني باريخو في الدقيقة 32.

وقلص ميسي الفارق بعد سبع دقائق ليهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي بجميع المسابقات من علامة الجزاء بعد أن ألغى الحكم هدفا لأنه صفر لاحتساب ركلة جزاء قبل أن يأتي الهدف.

وتعادل قائد برشلونة بتسديدة لا تصد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64 ليتجنب برشلونة أول خسارة في الدوري منذ نوفمبر الماضي ورفع رصيده إلى 50 نقطة من 22 مباراة.

ويتفوق فريق المدرب إرنستو بالبيردي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه أتليتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس اليوم الأحد و11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث الذي يستضيف ألافيس اليوم.