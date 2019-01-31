ليفربول يرفض توسيع الفارق مع السيتي بتعادل مع ليستر

المصدر: د ب أ

أهدر ليفربول في فرصة توسيع الفارق مع ملاحقه المباشر مانشستر سيتي إلى سبع نقاط في سباق المنافسة على صدارة الدوري الانجلزي لكرة القدم، بعدما فرط في تقدمه 1 / صفر أمام ضيفه ليستر سيتي، ليسقط أمامه في فخ التعادل 1 / 1 الأربعاء في المرحلة الرابعة والعشرين بالمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، الذي خسر 1 / 2 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في المرحلة نفسها الثلاثاء.

كما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم ليفربول بهدف مبكر حمل توقيع نجمه السنغالي ساديو ماني في الثانية رقم 121 من عمر المباراة، مسجلا أسرع أهداف الفريق الأحمر في المسابقة منذ هدف دانييل ستوريدج في نيوكاسل عام 2016، الذي جاء بعد 67 ثانية.

وأحرز هاري ماجواير هدف التعادل لليستر سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز بورنموث على ضيفه تشيلسي 4 / صفر وتوتنهام على ضيفه واتفورد 2 / 1، فيما تعادل ساوثهامبتون مع ضيفه كريستال بالاس 1 / 1.