فيورنتينا يكتسح روما بسباعية ويصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

المصدر: د ب أ

حجز فيورنتينا مقعده في الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه الكاسح 7 / 1 على ضيفه روما اليوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

وافتتح فيورنتينا التسجيل مبكرا عبر لاعبه فيدريكو كييزا في الدقيقة السابعة، وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 18.

وقلص أليساندرو كولاروف الفارق، بتسجيله هدفا لمصلحة روما في الدقيقة 28، لكن فيورنتينا واصل انتفاضته، بعدما سجل لويس مورييل وماركو بيناسي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 33 و66.

وتضاعفت معاناة روما في اللقاء بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد مهاجمه البوسني إيدين دزيكو في الدقيقة 72.

واستغل فيورنتينا النقص العددي في صفوفه منافسه، بعدما عاد كييزا لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الخامس للفريق البنفسجي وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 74، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع بعدما أصبح (هاتريك) اللقاء.

وتكفل المهاجم الأرجنتيني الشاب جيوفاني سيميوني بتسجيل الهدفين السادس والسابع لفيورنتينا في الدقيقتين 79 و89.

يذكر أن ميلان كان أول المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه نابولي أمس الثلاثاء بدور الثمانية.