برشلونة على أعتاب توديع كأس إسبانيا

المصدر: د ب أ

يسعى فريق برشلونة لتجنب الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي سيطر على لقبها في المواسم الأربعة الأخيرة.

ويلتقي برشلونة مع اشبيلية " الأربعاء" في إياب دور الثمانية للبطولة.

وفاز النادي الكاتالوني بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة لكنه خسر مباراة الذهاب أمام اشبيلية بهدفين دون مقابل.

وفضل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إراحة الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الذهاب، ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركته في مباراة الإياب رغم نجاحه في التسجيل خلال المباراة الأخيرة في الدوري أمام جيرونا أمس الأحد.

وقال فالفيردي "هدفنا المرور وهذا ما سنحاول فعله، كل الفرق تتبع سياسة التدوير، نخوض ثلاث مباريات في ستة أيام لكن تركيزنا ينصب الآن على مواجهة الكأس".

ويخوض اشبيلية المباراة بعد أن خاض يوم راحة أكثر من برشلونة حيث اكتسح ليفانتي بخمسة أهداف دون رد يوم السبت.

وقال بابلو ماشين مدرب اشبيلية "الفريق لديه قدر استثنائي من الطاقة".

وفي المباريات الثلاث الأخرى في دور الثمانية يلتقي ريال مدريد مع جيرونا يوم الخميس بعد أن فاز في مباراة الذهاب 4 /2، ويلتقي بلنسية مع خيتافي غداً الثلاثاء أملا في تجاوز هزيمته في مباراة الذهاب بهدف، كما يلتقي ريال بيتيس مع ضيفه اسبانيول بعد أن تعادلا بهدف لمثله في مباراة الذهاب.

واستعاد ريال مدريد جهود عدد من نجومه مؤخراً ولعل أبرزهم جاريث بيل بعد شهر من الغياب وشارك كبديل أمام اسبانيول.

ويتطلع بلنسية للاستفادة معنويا من فوزه الثالث على ملعبه هذا الموسم والذي جاء على حساب فياريال بثلاثة أهداف دون رد يوم السبت، عندما يواجه خيتافي في مسابقة الكأس بعد أن خسر في مباراة الذهاب أمام خيتافي بهدف دون رد.

وستكون مواجهة بيتيس مع اسبانيول متوازنة إلى حد بعيد خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله.