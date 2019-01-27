اتلتيكو يضيق الخناق على برشلونة في صدارة الليغا بفوز على خيتافي

المصدر: د ب أ

ضيق فريق أتلتيكو مدريد الخناق على برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه خيتافي 2 /صفر السبت في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها اكتسح إشبيلية ضيفه ليفانتي 5 /صفر وتعادل ليجانيس مع إيبار 2 /2.

ورفع اتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة والذي يلتقي اليوم الأحد مع مضيفه غيرونا.

وتوقف رصيد خيتافي عند 31 نقطة ليبقى في المركز السادس.

وافتتح الفرنسي الدولي انطوان جريزمان التسجيل لاتلتيكو في الدقيقة 27 ثم أضاف ساؤول نيجيز الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان، استعاد فريق أشبيلية ذاكرة الانتصارات باكتساحه ضيفه ليفانتي 5 / صفر.

وسجل أهداف إشبيلية وسام بن يدر في الدقيقة 48 وأندريه سيلفا في الدقيقة 60 وفرانكو فازكويز في الدقيقة 71 وبابلو سارابيا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء وكوينسي بروميس في الدقيقة الأخيرة من المباراة من متابعة لركلة الجزاء التي سددها.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، الذي يواجه إسبانيول اليوم الاحد، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز العاشر.

ويعد هذا الفوز هو الأول لإشبيلية بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين وهو الفوز العاشر لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ست.

فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لليفانتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمس.

وعلى الملعب البلدي دي بوتاركي تقدم إيبار بهدفين حملا توقيع إنريكي جارسيا كيكي وخوان جوردن في الدقيقتين 29 و36.

ورد ليجانيس بهدفين عن طريق يوسف النصيري في الدقيقتين 46 و67.

ورفع إيبار رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر مقابل 23 نقطة لليجانيس في المركز الخامس عشر.