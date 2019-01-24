برشلونة يواجه شبح الخروج من كأس الملك بعد خسارته من إشبيلية

المصدر: رويترز

ظهر إشبيلية بأداء رائع في الشوط الثاني ليصبح برشلونة مهدداً بفقدان لقب كأس ملك اسبانيا لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر بملعب الفريق الأندلسي في ذهاب دور الثمانية الأربعاء.

وبعد شوط أول هادئ استقبل الفريق الكتالوني هدفين من بابلو سارابيا ووسام بن يدر لينتظر التعويض في استاد كامب نو للدور الثاني على التوالي في الكأس.

وبدأ برشلونة بالوافد الجديد كيفن-برينس بواتنج في التشكيلة الأساسية لكن إشبيلية المدعوم بجمهور كبير على أرضه كان الأكثر خطورة.

وافتتح سارابيا التسجيل بعد أن أحسن التعامل مع تمريرة كوينسي بروميس المتقنة وضاعف بن يدر التقدم بتسديدة قريبة المدى.

وكشف بن يدر، أثناء احتفاله بالهدف، عن قميص يحمل عبارة دعم للاعب الأرجنتيني ايميليانو سالا المفقود بعد اختفاء الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها فوق القنال الانجليزي.