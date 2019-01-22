اختفاء طائرة تقل لاعباً في الدوري الانجليزي

المصدر: رويترز

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن إيميليانو سالا لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي لكرة القدم كان على متن طائرة خفيفة اختفت من على شاشات الرادار فوق القنال الإنجليزي في وقت متأخر أمس الاثنين.

ومشط خفر السواحل البريطاني والفرنسي المياه قبالة جزيرة جيرنسي اليوم الثلاثاء بحثا عن الطائرة ذات المحرك الواحد بعد أن اختفت وهي في طريقها من نانت في غرب فرنسا إلى مدينة كارديف في ويلز.

كان المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) قد انضم إلى نادي كارديف سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز من فريق نانت الفرنسي الأسبوع الماضي في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو (19.32 مليون دولار). وكان يلعب في فرنسا منذ 2012.

كان مركز المراقبة الجوية قد أبلغ السلطات المحلية الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش باختفاء طائرة وعلى متنها شخصان.

وأرسلت قوارب النجاة وطائرات الهليكوبتر لكن تم وقف البحث بعد أربع ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستأنفت فرق البحث العمل صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت شرطة جيرنسي "في الوقت الحالي لم يتم العثور على أثر للطائرة المفقودة".

ولم يعلق المسؤولون في نانت وكارديف سيتي.

وسجل سالا 12 هدفا في 19 مباراة مع نانت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم قبل الانتقال إلى كارديف هذا الاسبوع.