دورتموند يعزز صدارته للبوندسليغا بفوز على ليبزغ في عقر داره

المصدر: د ب أ

اقترب فريق بوروسيا دورتموند خطوة جديدة من لقب الدوري الألماني لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه ليبزغ 1 /صفر السبت في المرحلة الثامنة عشر للبوندسليجا.

وعزز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ موقعه في المركز الثالث عبر الفوز على مضيفه باير ليفركوزن 1 /صفر.

وفي باقي المباريات فاز اينتراخت فرانكفورت على ضيفه فرايبورج 3 /1 وماينز على مضيفه شتوتجارت 3 /2 وفورتونا دوسلدورف على مضيفه اوجسبورج 2 /1 وفيردر بريمن على مضيفه هانوفر 1 /صفر.

وعلى ملعب ريد بول ارينا، تقمص صانع اللعب البلجيكي اكسيل فيتسل دور البطولة وسجل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 19.

وحقق دورتموند فوزه الثاني على التوالي منذ هزيمته الأولى هذا الموسم، والتي جاءت على يد فورتونا دوسلدورف بهدفين مقابل هدف في 18 ديسمبر الماضي.

وسجل دورتموند فوزه الرابع عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، الذي تغلب على مضيفه هوفنهايم 3 /1 الجمعة.

وتوقف رصيد ليبزغ عند 31 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

وعلى ملعب باي ارينا سجل المهاجم الفرنسي الحسن بليا هدف الفوز لمونشنجلادباخ في الدقيقة 37.

ورفع جلادباخ رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد ليفركوزن عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم اينتراخت فرانكفورت للمركز الخامس بفضل فوزه على فرايبورج 3 /1.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فرايبورغ عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاءت الأهداف الثلاثة لفرانكفورت عن طريق سباستيان هيلير وأنتي ريبيتش ولوكا يوفيتش في الدقائق 36 و40 و45 وتكفل نيلز بيترسن بالهدف الوحيد لفرايبورج في الدقيقة 69.

وفاز ماينز على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تقدم ماينز بثلاثة أهداف حملت توقيع سانتياغو أسكاسيبار بالخطأ في مرماه وجون فيليب ماتيتا وأليكسندر هاك في الدقائق 22 و28 و72.

ورد نيكولاس غونزاليس ومارك اوليفييه كيمب بهدفين لشتوتجارت في الدقيقتين 83 و85.

الفوز رفع رصيد ماينز إلى 24 نقطة في المركز العار وتوقف رصيد شتوتغارت عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وفاز فيردر بريمن على مضيفه هانوفر بهدف حمل توقيع ميلوت ريشكا في الدقيقة 32.

الفوز رفع رصيد بريمن إلى 25 نقطة في المركز الثامن وظل هانوفر في المركز الثاني من القاع برصيد 11 نقطة.