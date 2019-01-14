هيغواين يقترب من تشيلسي وموراتا على أبواب أتلتيكو

المصدر: د ب أ

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في طريقه إلى الرحيل عن الدوري الإيطالي خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن هيغواين، لاعب إي سي ميلان، سيخوض مباراة كأس السوبر الإيطالي بعد غد الأربعاء أمام يوفنتوس بغرض الثأر لنفسه بسبب الطريقة التي استغنى بها نادي السيدة العجوز عن خدماته في وقت سابق.

وأوضحت الصحيفة أن هيغواين قد ينتقل بعد هذه المباراة إلى تشيلسي الإنجليزي.

يشار إلى أن هيغواين لا يزال يرتبط بتعاقد ساري مع يوفنتوس الذي أعاره إلى إي سي ميلان مقابل 16 مليون يورو مع وجود بند في العقد يتيح للأخير شراء اللاعب في نهاية مدة الإعارة مقابل 35 مليون يورو.

ولكن يبدو أن إي سي ميلان سيغض الطرف عن إتمام هذه الصفقة، ولذلك تؤكد "أس" أن تشيلسي يتطلع للفوز بخدمات هيغواين حتى يونيو المقبل مقابل 8 مليون يورو، مع احتفاظه بحق شراء اللاعب بعد انتهاء الموسم.

وفي حال وافق يوفنتوس على إتمام هذه الصفقة، فسيكون على تشيلسي التخلص من المهاجم الإسباني الفارو موراتا الذي تشير تقارير إعلامية مختلفة إلى اقترابه من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.