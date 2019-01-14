تأهل انترناسيونالي ونابولي لدور الثمانية في كأس إيطاليا

المصدر: رويترز

أحرز كل من أنطونيو كاندريفا ولوتارو مارتينيز هدفين في فوز انترناسيونالي الساحق 6-2 على بنيفنتو المنتمي للدرجة الثانية ليبلغ دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم الأحد.

وهز أركاديوش ميليك الشباك وصنع هدفا آخر ليفوز نابولي 2-صفر على ساسولو في الدور ذاته.

وأقيمت المباراة في ميلانو بدون جمهور تنفيذا لعقوبة فُرضت على انترناسيونالي بسبب إهانات عنصرية وجهها جمهوره ضد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الشهر الماضي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين بعد أقل من عشر دقائق بعد البداية عندما أحرز القائد ماورو إيكاردي الهدف الأول من ركلة جزاء ثم ضاعف كاندريفا النتيجة بعدما أسكن الكرة الشباك إثر متابعة ضربة رأس لإيكاردي ارتدت من القائم.

وهز البرازيلي دالبرت الشباك قبل نهاية الشوط الأول محرزا الهدف الثالث لفريقه والأول له مع انترناسيونالي منذ انتقاله قادما من نيس قبل 18 شهرا.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني مارتينيز هدفين آخرين في الشوط الثاني وأكمل كاندريفا السداسية، بينما أحرز روبرتو انسيني وفيليبو باندينيلي هدفين للفريق الضيف.

وفُرضت على انترناسيونالي عقوبة اللعب مباراتين على أرضه بدون جمهور بعدما أطلقت مجموعة من جماهيره هتافات عنصرية وقلدت أصوات حيوانات ضد المدافع السنغالي كوليبالي خلال مباراة جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو في الدوري المحلي الشهر الماضي.

وبدت الأجواء في ملعب سان سيرو هادئة بدون جماهير حيث علت صيحات اللاعبين والجهازين الفنيين للفريقين.

وقال لوتشيانو سباليتي مدرب انترناسيونالي "لا يعجبني ذلك. لم أشعر أنها مباراة حقيقية. هذه ليست رياضة أو المشهد الذي نريد رؤيته.

"إذا تحدثنا عن كرة القدم كرياضة ممتعة فهذا لأن الجماهير تحضر للملعب وتستمتع. لا نريد أن نكون في ملعب بهذا الشكل".

مواجهة متوترة

وفي مباراة شهدت سبعة إنذارات افتتح نابولي التسجيل في الدقيقة 15 عندما أبعد جيانلوكا بيولو تمريرة لورينتسو إنسيني العرضية لتصطدم بفخذ ميليك قبل أن يضعها في المرمى.

وأدرك مانويل لوكاتيلي التعادل للفريق الضيف قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بسبب لمسة يد في التمهيد للهدف.

وهدد ساسولو مرمى نابولي في بداية الشوط الثاني وسدد دومينيكو براردي كرة فوق العارضة ثم منع كوليبالي اهتزاز شباكه إذ أبعد محاولة ألفريد دنكان.

وحسم نابولي، الذي سيواجه ميلانو في دور الثمانية، الفوز عندما انطلق ميليك في الناحية اليسرى ومرر إلى فابيان رويز ليضع الكرة في المرمى في الدقيقة 74.

وفي وقت سابق هز فيدريكو كييزا الشباك مرتين في الدقائق الأخيرة ليمنح فيورنتينا الفوز 2-صفر على مستضيفه تورينو.(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)