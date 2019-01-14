سيبايوس يقود الريال للإفلات من كمين بيتيس

المصدر: د ب أ

أنقذ البديل داني سيبايوس فريقه ريال مدريد من مواصلة نزيف النقاط ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدفا في الدقائق الأخيرة، قاد به الفريق الملكي للفوز 2 / 1 على مضيفه ريال بيتيس الأحد في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق انتصاره الأول في المسابقة خلال العام الجديد، إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع، بفارق عشر نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة، الذي يتربع على الصدارة منفردا.

في المقابل، تجمد رصيد بيتيس، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع.

ورغم الفوز، ظهر ريال مدريد بشكل باهت للغاية، حيث بدا تأثره البالغ بالغيابات التي عانى منها خلال اللقاء، كما تضاعفت معاناته خاصة عقب تعرض نجمه الفرنسي كريم بن زيمة للإصابة في اللقاء، غير أن خبرة لاعبيه ساهمت في حسم المباراة لصالحه في النهاية، ليستعيد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين عقب تعادله مع فياريال وخسارته أمام ريال سوسييداد.

وبادر النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي، بالتسجيل للريال في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل سيرخيو كاناليس لبيتيس في الدقيقة 67.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1، أحرز سيبايوس هدف الفوز القاتل للريال في الدقيقة 88 بعد دقائق قليلة من نزوله إلى ملعب المباراة، ليلحق بفريقه القديم بيتيس خسارته الثالثة على ملعبه في المسابقة هذا الموسم.