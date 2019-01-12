صلاح يبقي ليفربول في صدارة دوري انجلترا بهدف من ركلة جزاء

المصدر: رويترز

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مستضيفه برايتون 1-صفر بهدفه من ركلة جزاء ليوسع الفارق لفريقه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى سبع نقاط وينتفض عقب هزيمتين متتاليتين في كافة المسابقات اليوم السبت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة من 22 مباراة متقدما بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، الذي سيستضيف ولفرهامبتون واندرارز بعد غد الاثنين.

وسيستضيف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث، الذي يملك 48 نقطة، مانشستر يونايتد غدا الأحد.

وقدم ليفربول أداء متواضعا عقب خسارته 2-1 على ملعب سيتي في المباراة الأخيرة بالدوري قبل أن يخسر أمام ولفرهامبتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بالنتيجة ذاتها.

وبعد شوط أول متواضع أظهر صلاح موهبته مجدداً ليحرز هدف الفوز من ركلة جزاء بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عقب عرقلة باسكال جروس له بعد أداء أنيق للدولي المصري داخل منطقة الجزاء.

وأهدر شيردان شاكيري، الذي بدأ المباراة في الناحية اليمنى أثناء اللعب بطريقة 4-2-3-1، أفضل فرصة لليفربول في الشوط الأول عندما أطاح بالكرة خارج المرمى من مدى قريب بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر-أرنولد.

واندفع برايتون للهجوم قرب النهاية، بينما اقترب ليفربول من هز الشباك مجددا مرتين، حيث تصدى الحارس ديفيد بوتون لمحاولتين من روبرتو فيرمينو وصلاح.

ساوثامبتون يبتعد عن قاع الترتيب

وابتعد ساوثامبتون عن منطقة الهبوط بالفوز 2-1 على ليستر سيتي على الرغم من أنه لعب نحو نصف وقت المباراة بعشرة لاعبين على استاد كينج باور.

وخاض ساوثامبتون المباراة بعد أن جمع أربع نقاط في آخر مباراتين له خارج ملعبه ووجد نفسه في المقدمة عقب 11 دقيقة عن طريق جيمس وارد-براوس من ركلة جزاء.

وبدت المهمة أكثر صعوبة عندما طرد يان فاليري بعد حصوله على الانذار الثاني قبل نهاية الشوط الاول، لكن شين لونج استحوذ على الكرة وسددها ليضاعف التقدم لساوثامبتون قبل نهاية الشوط الاول.

وكثف ليستر من الضغط الهجومي في الشوط الثاني وعاد في النتيجة بعدها عن طريق هدف ويلفريد نديدي في الدقيقة 58.

ولم يقتنص أي فريق نقاطا من فرق المقدمة أكثر من ساوثامبتون هذا الموسم لكنه عانى للتماسك من أجل حصد الثلاث نقاط الحاسمة.

ودفع الانتصار بساوثامبتون الى المركز 16 بينما جاءت هزيمة ليستر عقب الخسارة المذلة أمام نيوبورت كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.

وتراجع ليستر عقب الخسارة الى المركز الثامن.