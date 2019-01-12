برشلونة يعلن انتقال مهاجمه منير الحدادي إلى إشبيلية

المصدر: د ب أ

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ليلة أمس الجمعة انتقال مهاجمه منير الحدادي إلى إشبيلية.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد الحدادي /23 عاما/ مع برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، وحينها كان سيصبح بإمكانه الانتقال إلى أي فريق بدون مقابل.

لكن برشلونة سيحصل على مقابل نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت "النادي الأندلسي (إشبيلية) سيدفع لبرشلونة مليون يورو (1.2 مليون دولار) نظير التعاقد مع المهاجم".

وبدأ منير الحدادي مشواره مع برشلونة منذ أن كان في الثامنة عشر من عمره، لكنه لم يشارك ضمن التشكيل الأساسي للفريق خلال الموسم الحالي سوى في مباراة واحدة بالدوري الإسباني.