برشلونة يسقط أمام ليفانتي 2-1 في ذهاب كأس إسبانيا

المصدر: رويترز

سقط برشلونة حامل اللقب 2-1 أمام مستضيفه ليفانتي في ذهاب دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس الخميس.

وفاجأ ليفانتي ضيفه بهدفين في أول 20 دقيقة، واتيحت له العديد من الفرصة لزيادة الفارق، لكن الحارس يسبر سيلسن أنقذ برشلونة من هزيمة كبيرة.

ومنح إيريك كاباكو التقدم لليفانتي بضربة رأس بعد أربع دقائق من البداية، وضاعف بورخا مايورال الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

وحصل البديل دينيس سواريز على ركلة جزاء بعد عمل رائع نفذها البرازيلي كوتينيو بنجاح على يمين حارس ليفانتي.

ويحتاج برشلونة للفوز 1-صفر أو بأكثر من هدفين عندما يستضيف منافسه في مباراة الإياب الخميس المقبل من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية.