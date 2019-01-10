الريال يعيد البسمة لجماهيره في كأس ملك إسبانيا

المصدر: د ب أ

وضع ريال مدريد حداً لسوء الحظ الذي لازمه في مباراتيه السابقتين بالعام الجديد، وحقق انتصاره الأول في العام 2019، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على ضيفه ليغانيس الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وأعاد الريال بعضا من البسمة إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بخيبة الأمل، عقب تعادل الفريق 2 / 2 مع فياريال ثم خسارته صفر / 2 على ملعبه أمام ريال سوسييداد، ويصبح على أعتاب التأهل لدور الثمانية لبطولة الكأس.

افتتح سيرخيو راموس التسجيل للريال في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف لوكاس فاسكويز وفينيسيسوس جونيور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و77.

وبات يكفي الريال الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي ستقام بملعب ليغانيس يوم الأربعاء القادم، للعبور نحو دور الثمانية، بينما يتعين على ليغانيس الفوز بفارق يزيد على ثلاثة أهداف من أجل الاستمرار في المسابقة.