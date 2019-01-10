إقصاء سان جيرمان وتأهل موناكو وبوردو للمربع الذهبي لكأس الرابطة الفرنسية

المصدر: د ب أ

صعد فريق موناكو للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الفرنسية، عقب فوزه 8 / 7 بركلات الترجيح على ضيفه رين الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل 1 / 1، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لأبناء المدرب تيري هنري.

وبادر بنيامين بوريجايد بالتسجيل لفريق رين في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل روني لوبيز لموناكو في الدقيقة 54.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الدقائق المتبقية للوقت الأصلي، ليضطرا لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، لكنهما أخفقا مجددا في التسجيل ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وفجر غانغون مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه باريس سان جيرمان، إلى فوز 2 / 1 في اللحظات الأخيرة.

بادر النجم البرازيلي نيمار التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 63، لكن يني نجباكوتو أدرك التعادل لغانغون في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1 واللجوء إلى الوقت الإضافي، فاجأ غانغون الجميع بتسجيله الهدف الثاني عبر لاعبه ماركوس تورام في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء أيضا، ليحرم سان جيرمان من فرصة الاحتفاظ بلقب المسابقة للموسم السادس على التوالي.

وباتت هذه هي البطولة الأولى التي يفقدها سان جيرمان في الموسم الحالي، حيث يسعى حاليا للاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، بالإضافة لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكمل بوردو عقد المتأهلين للدور قبل النهائي، بفوزه 1 / صفر على ضيفه لوهافر.

و كان ستراسبورغ أول المتأهلين إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزه 2 / 1 على ليون أمس الأول الثلاثاء.