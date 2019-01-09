كين يقود توتنهام للفوز على تشلسي في كأس رابطة المحترفين

المصدر: د ب أ

تغلب فريق توتنهام على ضيفه تشلسي 1 /صفر الثلاثاء، في ذهاب المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز لنجمه هاري كين، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 27.

وتقام مباراة الإياب بين تشيلسي وتوتنهام يوم الثلاثاء الموافق 22 كانون ثان/يناير الجاري.

ويلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع ضيفه بيرتن ألبيون الأربعاء في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة يليه تشيلسي في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.