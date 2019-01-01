أرسنال يكتسح فولهام بالأربعة

المصدر: د ب أ

استعاد فريق أرسنال توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واكتسح ضيفه فولهام 4 /1 الثلاثاء في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

وعلى استاد الإمارات استعاد ارسنال توازنه بعد هزيمته الموجعة على ملعب ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف يوم السبت الماضي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ارسنال بهدف حمل توقيع السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 25.

وبعد مرور عشر دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف الفرنسي الكسندر لاكازيت الهدف الثاني لارسنال ولكن الفرنسي أبو بكر كامارا رد بهدف لفولهام في الدقيقة 69.

وتكفل ارون رامسي بالهدف الثالث لارسنال في الدقيقة 79 قبل أن يختتم الجابوني بييرإيميريك أوباميانغ التسجيل في الدقيقة 82.

ورفع هذا الفوز رصيد ارسنال إلى 41 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فولهام عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.