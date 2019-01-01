فاردي يقود ليستر سيتي للفوز على إيفرتون

المصدر: رويترز

أهدى الهدف الذي أحرزه جيمي فاردي في الدقيقة 58 فريقه ليستر سيتي الفوز 1-صفر على ملعب منافسه ايفرتون اليوم الثلاثاء ليتلقى الفريق القادم من مرسيسايد هزيمته الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأجرى كلود بويل مدرب ليستر سيتي أربعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام كارديف سيتي السبت الماضي تضمنت بقاء جيمس ماديسون لاعب الوسط على مقاعد البدلاء بينما دفع ماركو سيلفا مدرب ايفرتون بالبرازيلي ريتشارليسون مجددا في تشكيلته الأساسية.

وبعد شوط أول ضعيف المستوى، جاء الهدف الوحيد حين أخطأ مايكل كين مدافع ايفرتون تقدير الكرة لتصل إلى ريكاردو بيريرا الذي مرر إلى فاردي. وسدد مهاجم ليستر سيتي كرة منخفضة سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد قبل أن يحتفل بالهدف أمام جماهير ليستر التي زحفت خلف فريقها لمؤازرته على ملعب ايفرتون.

وأهدر جيلفي سيجوردسون فرصة سانحة لصالح إيفرتون وكاد ليستر سيتي أن يضاعف الغلة حين أضاع هاري ماجواير فرصة هدف لفريقه من مسافة قريبة.

وأخفق ايفرتون، الذي فاز مرة وحيدة في آخر ثماني مباريات، في تحقيق أي انتصار في اخر أربع مباريات على أرضه في الدوري الانجليزي الممتاز بينا قاد هذا الانتصار ليستر سيتي لاحتلال المركز السابع برصيد 31 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط خلف مانشستر يونايتد.

وتميز سيلفا بالصراحة عند تقييم أداء فريقه ايفرتون.

وقال "لنكن صادقين. النتيجة مخيبة للآمال بالإضافة لسوء الأداء. في هذه اللحظة علينا أن نتحلى بالصراحة.

"كان الأداء ضعيفا منذ الدقيقة الأولى كنا نعرف ما يسعى إليه ليستر. كان يلعب بطريقة 4-5-1 على أمل الاستفادة من حدوث أي خطأ".

وأضاف المدرب البرتغالي الذي اعترف أن لاعبيه بدت عليهم العصبية "عندما تلعب بهذا القلق الشديد ترتكب أخطاء سهلة مثل الخطأ الذي تسبب في الهدف.

"لا داعي لمثل هذه الاخطاء لأننا تحت ضغط طبيعي. سنتحرى عن أسباب ذلك الأمر".

أما بويل فبدا راضيا عن الطريقة التي أدى بها فريقه خطة اللعب.

وقال المدرب الفرنسي "كان تنظيم الفريق مثاليا. أشعر بالرضا عن اللاعبين لأننا خسرنا مباراتنا الأخيرة على أرضنا أمام كارديف ولم تكن نتيجة جيدة.

"بعد تلك المباراة (امام كارديف) قلنا إننا نريد أن نحصل على النقاط الثلاث من مباراتنا التالية وهي خارج ملعبنا. كان تحديا صعبا بالطبع لكن الفريق أظهر شخصيته".

وأضاف "ندرك أن جميع اللاعبين أصابهم التعب والإجهاد لكن أهم شيء هو أننا أظهرنا قوتنا في هذه اللحظة.

"في مثل هذه المواقف لا يتوقف إحداث الفارق على الكفاءة فحسب بل أيضا على اللياقة البدنية".