رونالدو يقود يوفنتوس لتجاوز سامبدوريا

المصدر: د ب أ

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه ضمن صفوف يوفنتوس، وسجل ثنائية قاد بها الفريق إلى الفوز على ضيفه سامبدوريا 2 / 1 اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 53 نقطة ليتفوق بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه نابولي صاحب المركز الثاني، الذي يخوض مباراته في المرحلة في وقت لاحق اليوم أمام بولونيا، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 29 نقطة في المركز الخامس.

وانفرد رونالدو بصدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفا وبفارق هدف واحد أمام كريستوف بيانيك لاعب جنوه ،وهدفين أمام فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا.

وافتتح رونالدو التسجيل ليوفنتوس بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة، ثم رد سامبدوريا بهدف أحرزه فابيو كوالياريلا من ضربة جزاء في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 65 ليهدي يوفنتوس النقاط الثلاث.

وكان رونالدو قد أنقذ يوفنتوس من تلقي الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي بالدوري، وقاده إلى تعادل صعب مع مضيفه أتلانتا 2 / 2 مساء الأربعاء، حيث شارك رونالدو حينها من مقعد البدلاء في الدقيقة 65 ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 78.