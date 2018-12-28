محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أرسنال

المصدر: وكالات

يواصل ليفربول، بقيادة أفضل لاعب وهداف الدوري الانجليزي في الموسم الماضي النجم المصري محمد صلاح زحفه نحو إحراز لقبه الأول منذ عام 1990 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يستضيف أرسنال السبت في أبرز مواجهات المرحلة العشرين.

وحقق ليفربول الفوز في 16 مباراة وتعادل في ثلاث فقط ليؤكد بأنه مرشح بقوة لمعانقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ نحو ثلاثة عقود. وبنتائج المرحلة التاسعة عشرة، ابتعد ليفربول (51 نقطة) في الصدارة بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبر الذي انتزع المركز الثاني من حامل اللقب مانشستر سيتي، بعد تلقي الأخير خسارة ثانية تواليا وثالثة في آخر أربع مباريات في الدوري الممتاز.

ويخوض ليفربول مباراة أرسنال السبت على ملعبه أنفيلد، قبل أن يحل ضيفا على سيتي في الثالث من يناير في قمة المرحلة الحادية والعشرين، والتي قد تؤثر نتيجتها بشكل كبير في مسار الدوري.

وأكد مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بعد المباراة التي سحق فيها فريقه نيوكاسل برباعية نظيفة الأربعاء "ما حاولنا قوله اننا نريد صناعة تاريخ خاص بنا. نحن أول فريق في تاريخ ليفربول لم يخسر في 19 مباراة تواليا منذ انطلاق الدوري الممتاز، إنه تاريخ صغير وخطوة جيدة".

ولم يشأ كلوب الحديث عن حظوظ فريقه باللقب، قائلا "يتعين علينا الفوز بمبارياتنا، يجب أن نكون في كامل تركيزنا وأن نكون في نفسية جيدة، هذا أمر في غاية الأهمية، وبعدها نرى الى أين سيقودنا هذا الأمر".

وكان أرسنال من الفرق القليلة التي انتزعت التعادل (1-1) من ليفربول هذا الموسم ويستطيع الاعتماد على هدافين من الطراز الرفيع هما الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ متصدر ترتيب الهدافين مع 13 هدفا والفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل ستة أهداف في الدوري هذا الموسم.

واعتبر قلب دفاع ليفربول الكرواتي ديان لوفرين بأنه يتعين على فريقه مواصلة النسج على المنوال ذاته في الآونة الأخيرة حيث حقق أربعة انتصارات متتالية على بورنموث ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون ونيوكاسل.

وقال "نخوض مواجهتين صعبتين أمام أرسنال ثم مانشستر سيتي. يتعين علينا مواصلة الزخم"، مضيفا "لدينا شخصيات قوية داخل الفريق، إذا أردنا التواجد في القمة يتعين علينا ان نتمتع بعقلية الفوز والهدوء".

ويعول الفريق بشكل أساسي على الهداف وأفضل لاعب في الموسم الماضي المصري محمد صلاح، والذي يمارس في هذه المرحلة من الموسم هوايته التهديفية بشكل ممتاز مع 12 هدفا في 19 مباراة.

أما أرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، فيحتل المركز الخامس في الترتيب، ويسعى الى تحقيق فوزه الثاني في آخر ثلاث مباريات.

اقرأ ايضا: