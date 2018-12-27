براءة محمد صلاح رسمياً رغم اعتراف الحكم

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت الصحف الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن رسمياً براءة محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ، من تهمة خداع حكم مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد التي أقيمت ، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي.

واتهمت جماهير نيوكاسل محمد صلاح، بالغوص إلى الأرض، والمبالغة في إظهار الخطأ وذلك لخداع حكم المباراة، بعد لمسة "بسيطة" من مدافع نيوكاسل بول دوميت داخل منطقة الجزاء وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

ونال صلاح عاصفة من الانتقادات تصفه، على الأقل، بالغشاش، وتدعو لإيقافه، بدعوى التمثيل، وذلك قبل أن تتوالى ردود الأفعال الرسمية سريعا، ويأتي أغلبها في صالحه.

وحسب ما نقلت صحيفة "الصن" فقد اعترف حكم المباراة، غراهام سكوت، في تقريره للمباراة، بأنه يشعر بأنه أخطأ باحتساب ركلة الجزاء، بعدما طوح صلاح ذراعيه في الهواء وسقط على الأرض بعد لمسة دوميت في بداية الشوط الثاني.

وتصدت لجنة الانضباط في الاتحاد الإنجليزي، الخميس، لدراسة الواقعة التي كان إدانة صلاح بها تعني إيقافه مباراتين، هما للمفارقة الأهم لليفربول هذا الموسم، أمام أرسنال، السبت، ثم بمواجهة مانشستر سيتي، الخميس المقبل.

لكن الاتحاد الإنجليزي قرر عدم اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي عقوبة بحق صلاح بعد مراجعة لقطة ضربة الجزاء، إذ تبين أن رد فعل النجم المصري لا ينطبق عليه معايير تعمد خداع الحكم، وذلك بصرف النظر عن صحة ركلة الجزاء أو عدمها.