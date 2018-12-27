إنتر ميلان يحرم نابولي من تقليص الفارق مع يوفنتوس

المصدر: د ب أ

حرم إنتر ميلان ضيفه نابولي من تقليص الفارق مع يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب عليه بشق الأنفس 1 / صفر الأربعاء في ختام المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.

وعلى ملعب "سان سيرو" ، كادت المواجهة بين إنتر ميلان ونابولي أن تنتهي بالتعادل لسلبي، لكن إنتر ميلان خطف هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، عن طريق لاوتارو مارتينيز.

وأنهى نابولي المباراة بتسعة لاعبين فقط، حيث طرد كاليدو كوليبالي ولورنزو إنسيني من صفوف الفريق في الدقيقتين 81 والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نابولي عند 41 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط خلف المتصدر يوفنتوس الذي تعادل مع مضيفه أتلانتا 2 / 2 في وقت سابق أمس.