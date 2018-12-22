كريستال بالاس يمنح هدية ثمينة لليفربول في أعياد الميلاد باسقاطه السيتي بثلاثية

المصدر: د ب أ

فجر كريستال بالاس مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على مانشستر سيتي في عقر داره 3 / 2 اليوم السبت على ملعب استاد الاتحاد ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كذلك سقط تشيلسي على ملعبه وخسر أمام ضيفه ليستر سيتي صفر / 1 ، بينما سجل المهاجم الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانج هدفين ليقود فريقه أرسنال إلى فوز ثمين 3 / 1 على بيرنلي.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم ، تغلب واتفورد على مضيفه ويستهام 2 / صفر وساوثهامبتون على مضيفه هيديرسفيلد تاون 3 / 1 وبورنموث على برايتون 2 / صفر وتعادل نيوكاسل مع فولهام سلبيا.

وتغلب كريستال بالاس على مانشستر سيتي 3 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 18 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ليفربول الذي افتتح منافسات المرحلة بالفوز على ولفرهامبتون 2 / صفر مساء الجمعة.

وعلى ملعب استاد الاتحاد، معقل السيتي، افتتح إلكاي جويندوجان التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 27 ثم رد كريستال بالاس بهدفين سجلهما جيفري شلوب وأندروس تاونسند في الدقيقتين 33 و35.

وفي الشوط الثاني، أضاف لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثالث لكريستال بالاس من ضربة جزاء في الدقيقة 50 ثم اختتم النجم كيفن دي بروين التسجيل بالهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 85.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وفرض مانشستر سيتي سيطرته بشكل كبير على مجريات اللعب وتوالت محاولاته الهجومية في الدقائق الأولى.

أبدى السيتي إصرارا واضحا على هز الشباك مبكرا، حيث صنع أكثر من فرصة تهديفية في الدقائق الأولى لكن كريستال بالاس كثف تركيزه على الجانب الدفاعي.

بمرور أول ربع ساعة من المباراة، بدأ كريستال بالاس الدخول في أجواء المباراة وحاول كسر الحصار الدفاعي وقدم أكثر من محاولة عبر الهجمات المرتدة السريعة لكن دون أية خطورة على مرمى السيتي.

وفي الدقيقة 27، افتتح مانشستر سيتي التسجيل عبر إلكاي جويندوجان الذي تلقى طولية من ابيان ديلف ووجه الكرة برأسه إلى داخل الشباك.

ورفض كريستال بالاس الاستسلام وتكررت محاولاته حتى أدرك التعادل في الدقيقة 33، حيث راوغ جيفري شلوب الدفاع ببراعة ثم صوب الكرة بدقة إلى داخل الشباك معلنا تعادل كريستال بالاس 1 / 1.

وفي الدقيقة 35، تلقى مانشستر سيتي وجماهيره صدمة قوية، حيث أخفق الدفاع في تشتيت كرة بالشكل المطلوب لتصل إلى أندروس تاونسند غير المراقب والذي سدد كرة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك معلنا تقدم كريستال بالاس 2 / 1.

بعدها كثف مانشستر سيتي ضغطه الهجومي بحثا عن التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن الثقة باتت واضحة على أداء لاعبي كريستال بالاس في الجانبين الدفاعي والهجومي وركز الفريق على جانب الدفاعي بشكل أكبر في الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط بتقدم الضيوف 2 / 1.

وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني مهاجما بحثا عن التعادل في الدقائق الأولى لكنه تلقى صدمة جديدة بعد خمس دقائق فقط من البداية.

فقد حصل كريستال بالاس على ضربة جزاء بداعي تعرض ماكس مير لعرقلة من جانب كايل ووكر، وتقدم لوكا ميليفوجيفيتش لتنفيذ الضربة محرزا منها هدف التقدم 3 / 1 لكريستال بالاس.

وأبدى جوسيب جوارديولا المدير الفني للسيتي إصرارا شديدا على العودة في المباراة بإشراك المهاجم سيرخيو أجويرو بدلا من المدافع نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 50 كما أشرك كيفن دي بروين بدلا من فابيان ديلف في الدقيقة 62.

وعاند الحظ مانشستر سيتي بشكل كبير في الدقيقة 76 حيث سدد ليروي سان كرة خطيرة من ضربة حرة لكنها اصطدمت بالقائم.

واستمرت محاولات السيتي حتى قلص الفارق في الدقيقة 85 بهدف سجله دي بروين من كرة ساحرة سددها من خارج منطقة الجزاء، ومرت فوق الحارس قبل أن تسكن الشباك.

وعزز السيتي ضغطه الهجومي في الدقائق المتبقية بحثا عن التعادل وتفادي الهزيمة الثانية خلال ثلاث مباريات، وهدد مرمى كريستال بالاس بالفعل لكنه أخفق في هز الشباك لتنتهي المباراة بفوز كريستال بالاس 3 / 2.

وعلى ملعب استاد الإمارات، معقل فريق أرسنال، سجل أوباميانج ثنائية ليقود أصحاب الأرض إلى فوز ثمين 3 / 1 على بيرنلي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

وسجل أوباميانج هدفين في الدقيقتين 14 و48 وأضاف زميله أليكس إيوبي الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، فيما أحرز أشلي بارنس الهدف الوحيد لبيرنلي في الدقيقة 67.

واستعاد أرسنال اتزانه سريعا بعد سقوطه أمام توتنهام صفر / 2 يوم الأربعاء الماضي في دور الثمانية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويدين أرسنال بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى ثنائية أوباميانج والأداء المتميز الذي قدمه زميله الألماني مسعود أوزيل.

ورفع أوباميانج رصيده إلى 12 هدفا لينتزع صدارة قائمة هدافي البطولة بفارق هدف واحد فقط أمام المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول.

ورد أوزيل (30 عاما) عمليا على المشككين في مستواه وأكد جدارته بالاستمرار في صفوف "المدفعجية".

وساهم أوزيل في صنع الهدف الأول لفريقه في المباراة اليوم كما صنع الهدف الثالث بتمريرة متقنة إلى زميله إيوبي ليحسم بها اللقاء.

وتغلب ليستر سيتي على مضيفه تشيلسي بهدف وحيد سجله جيمي فاردي في الدقيقة 51، ليرتفع رصيد ليستر إلى 25 نقطة في المركز التاسع ويتجمد رصيد تشيلسي عند 37 نقطة في المركز الرابع.

وتغلب واتفورد على مضيفه ويستهام بهدفين نظيفين سجلهما تروي دييني وجيرارد دولوفيو في الدقيقتين 30 من ضربة جزاء و87، ليرتفع رصيد واتفورد إلى 27 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد ويستهام عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

كذلك تغلب بورنموث على برايتون بهدفين سجلهما ديفيد بروكس في الدقيقتين 21 و77 من المباراة التي شهدت أيضا طرد لويس دينك من صفوف برايتون في الدقيقة 73.

ورفع بورنموث رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر بعدما تغلب 3 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون الذي تجمد رصيده عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام فولهام الذي تعادل سلبيا مع مضيفه نيوكاسل، ليرفع الأخير رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر.