ليفربول يواجه ولفرهامبتون سعياً للحفاظ على الصدارة

المصدر: د ب أ

يأمل فريق ليفربول في الحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عندما يواجه فريق ولفرهامبتون غدا الجمعة في الجولة الثامنة عشرة من البطولة.

ولن يتم توزيع أي كؤوس في ديسمبر الجاري، ولكن ليفربول يريد أن يجعل مذاق عشاء أعياد الميلاد أفضل قليلا من خلال ضمان احتلال صدارة الترتيب قبل الدخول في فترة الأعياد.

الفوز على ولفرهامبتون سيضمن للفريق الذي يدربه يورجن كلوب صدارة الترتيب في أعياد الميلاد، مهما كانت نتيجة مانشستر سيتي وكريستال بالاس التي تقام بعد غد السبت.

إنها بداية لفترة صعبة لفريق ليفربول الذي يخوض خمس مباريات في 18 يوما حيث تضمن مواجهة مانشستر سيتي يوم 3يناير وتختتم بمواجهة ولفرهامبتون مرة أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي بعدها بأربعة أيام.

الفوز في ست مباريات متتالية جعل ليفربول يرتقي إلى صدارة الترتيب بفارق نقطة امام مانشستر سيتي وزاد من آمال الفريق في التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 1990.

ولكن مع بقاء مانشستر سيتي قويا، يصمم كلوب على التركيز في تحقيق الفوز في كل مباراة بدلا من مطاردة المتصدر وانتظار تعثره.

وتساءل كلوب :" لماذا ينبغي علينا أن نفكر في منافس واحد وكأننا الفريق الوحيد القادر على إيقاف مانشستر سيتي؟ يمكن للعديد من الأشياء أن تحدث".

وأضاف :"ليس الأمر كذلك، هذا الموسم يبدو مختلفا للغاية. لأكون صريحا، فقط مانشستر سيتي هو من يمكنه إيقاف نفسه. يجب أن نلعب بطريقتنا وأن نحاول حصد ما يمكننا من نقاط، هذا كل ما في الأمر".

ويرجح أن يكون جيمس ميلنر جاهزا للعب مع ليفربول بعدما غاب عن فوز فريقه على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، فيما سينتظر الفريق موقف ترينت ألكسندر-أرنولد للانتهاء من التشكيل الأساسي.