رونالدو يسجل الهدف الـ 5000 ليوفنتوس ويمنحه الفوز على تورينو

المصدر: رويترز

هز كريستيانو رونالدو الشباك من ركلة جزاء في الشوط الثاني وحصل على إنذار لإغاظة الحارس سالفادور إيتشاتسو ليفوز يوفنتوس 1-صفر على تورينو في قمة المدينة أمس السبت في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقدم تورينو، الذي انتصر مرة واحدة على جاره في آخر 23 عاما، أداء شجاعا لكنه خسر بسبب خطأ من المهاجم سيموني زازا.

وبعدما خطف الكرة من ليوناردو بونوتشي أعادها زازا إلى حارسه إيتشاتسو، لكن ماريو مانزوكيتش خطفها ليعرقله حارس تورينو البديل.

ونفذ رونالدو الركلة بنجاح ليحرز الهدف رقم خمسة آلاف ليوفنتوس في دوري الدرجة الأولى ويرفع رصيد الفريق إلى 46 من 48 نقطة اتيحت حتى الآن.

وركض اللاعب البرتغالي باتجاه إيتشاتسو ودفعه بكتفه أثناء احتفاله بهدفه 11 في الدوري ليتقاسم صدارة الهدافين مع كشيشتوف بياتك مهاجم جنوة.