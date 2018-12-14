تغريم ميلان وتهديده بالإيقاف أوروبيا

المصدر: د ب أ

هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة نادي ميلان الإيطالي، بحرمانه من اللعب في البطولات الأوروبية إذا فشل في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن عقوبة الحظر لمدة موسم يمكن أن يتم تفعيلها إما في موسم 2022 / 2023 أو 2023 / 2024 إذا فشل ميلان في الالتزام بحلول 30 يونيو 2021.

وتم الكشف عن هذا القرار بعد يوم من خروج ميلان من دور المجموعات بالدوري الأوروبي بالخسارة 1 / 3 أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني. كما تم احتجاز 12 مليون يورو (6ر13 مليون دولار) من إيرادات الدوري الأوروبي لهذا العام.

وكان ميلان تم حظره من بطولة الدوري الأوروبي هذا العام بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف حتى 2017، لكنه نجح في العودة للمشاركة من خلال التقدم باستئناف للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

كما قامت المحكمة بإلزام الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في العقوبة الموجهة إلى ميلان.

وبجانب الغرامة والعقوبة المحتملة، ذكر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن ميلان سيتم تقليص عدد لاعبيه إلى 21 لاعبا في مشاركتيه الأوروبيتين المقبلتين إذا تأهل لأي بطولة أوروبية في موسمي 2019 / 2020 و2020 / 2021.

